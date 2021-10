Com ex-Remo no elenco, adversário do Paysandu possui a melhor defesa da Série C

O Paysandu recebe o Botafogo-PB na próxima segunda-feira (11), às 20h, no Estádio da Curuzu, pela segunda rodada do quadrangular final da Terceirona. O clube paraense terá pela frente a melhor defesa do Brasileirão Série C e isso pode exigir paciência da equipe bicolor.

A equipe nordestina levou 11 gols em 19 partidas nesta Série C, tendo uma média de 0,63 gol por jogo. A defensiva do Belo conta com um jogador paraense e velho conhecido da torcida do Remo. Tsunami, lateral-esquerdo, defende as cores do Botafogo e marcou contra o clube paraense na partida realizada na Paraíba (PB), deve ser uma das opções da equipe contra o Paysandu. O atleta foi revelado pelo Remo e atuou pelo clube azulino de 2014 a 2017.

Tsunami foi revelado pelo Remo e atualmente joga pelo Belo (Guilherme Drovas / Botafogo-PB)

Papão x Belo irão para o terceiro confronto nesta Série C e os números não são nada bons para o lado alviceleste. Foram duas derrotas para o clube paraibano, sendo uma delas dentro da Curuzu, pelo placar de 2 a 0. Porém, o momento é outro, é uma nova fase e o Papão quer fazer valer o mando de campo e a pressão do torcedor, que quase um ano e sete meses, poderá acompanhar o Papão novamente no estádio, mesmo que em número restrito.

O jogo é fundamental para as duas equipes, já que as duas não venceram na primeira rodada do grupo C do quadrangular final. O Paysandu empatou em 0 a 0 com o Criciúma-SC e o Botafogo perdeu em casa para o Ituano pelo placar de 1 a 0.