Com duas mudanças, Luizinho Lopes escala Paysandu para encarar o São Raimundo-RR. Confira!

O Paysandu entra em campo daqui a pouco, às 20h, no Mangueirão, com o objetivo de se classificar para mais uma final da Copa Verde. Diferente da partida de ida, quando empatou em 2 a 2 com o Mundão, o time bicolor vai a campo com uma formação diferente. O zagueiro Luan Freitas entra na vaga de Quintana, expulso no 1º jogo. Já o lateral-esquerdo PK retorna ao time titular no lugar de Kevyn, que se recupera de lesão no joelho.

CONFIRA A ESCALAÇÃO!

Uma vitória simples confirma o Papão na final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Acompanhe o lance a lance em Oliberal.com.