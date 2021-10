Com desfalques, Paysandu é escalado para partida contra o Botafogo-PB pela Série C

O Paysandu divulgou a escalação da equipe que vai enfrentar o Botafogo-PB em duelo decisivo pelo quadrangular de acesso da Série C. Segundo a assessoria de comunicação do clube, o meia José Aldo e o atacante Danrlei - titulares do Papão nas últimas partidas - serão desfalques por lesão. Veja os onze iniciais:

Além dos dois titulares, outros dois atletas também não foram relacionados para a partida por problemas médicos. O lateral Alan Cardoso se recupera de uma lesão na coxa, enquanto o volante Jhonnatan sentiu dores no joelho.

Paysandu e Botafogo-PB começa logo mais, às 18h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com