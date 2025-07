Com duas mudanças, Paysandu está escalado para jogo contra o Athletic; confira

O técnico Claudinei Oliveira fez apenas duas mudanças no Paysandu para o duelo desta segunda-feira, 28, contra o Athletic pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As trocas acontecem na defesa e no meio de campo.

Suspensos, Joaquín Novillo e Leandro Vilela desfalcam a equipe bicolor na partida de logo mais no Estádio Banpará Curuzu. Enquanto o primeiro foi expulso contra o Amazonas, o segundo recebeu o terceiro cartão amarelo na mesma partida.

Nas vagas, Maurício Antônio e Ronaldo Henrique foram os escolhidos pelo técnico Claudinei Oliveira. Maurício vai ficar dupla de zaga com Thalisson e Ronaldo está na trinca de meio de campo com Anderson Leite e Denner.

Assim, o Paysandu entra em campo com: Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Thalisson, Maurício Antônio e Reverson; Ronaldo Henrique, Anderson Leite e Denner; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Marlon.

Com 19 pontos, o Paysandu é o 18ª colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória diante o Athletic, a equipe bicolor deixa o Z4 e pode encerrar a rodada até na 14ª posição.