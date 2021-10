Com acesso e título, Paysandu possui bom retrospecto com auxiliares no comando

A demissão do técnico Roberto Fonseca abriu caminho mais uma vez para o auxiliar técnico permanente do Paysandu, Wilton Bezerra. O técnico interino vai comandar a equipe bicolor até o fim da Série C e também na Copa Verde. Ultimamente, o Papão tem tido êxito com interinos na última década. Além disso, em uma das ocasiões, a equipe conquistou o tão desejado acesso à Série B.

Em 2012 o Papão não estava bem na Série C. O time bicolor teve uma sequência ruim com o técnico Givanildo Oliveira, que acabou deixando o clube já na reta final da primeira fase da competição, assumindo Lecheva. No final da temporada o clube bicolor conquistou o acesso à Série B diante do Macaé-RJ.

Neste ano o Papão levantou a taça do Parazão com Wilton Bezerra, o mesmo que vai assumir a equipe nessa reta final da Série C. Após derrota do Paysandu para a Tuna por 4 a 2, no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense, a diretoria alviceleste resolveu demitir o técnico Itamar Schülle. Bezerra assumiu a equipe para um jogo e conseguiu a vitória por 4 a 1, revertendo a vantagem da Lusa e levantando a taça na Curuzu.

Veja outros exemplos de interinos bem sucedidos:

Rogerinho Gameleira

Em 2013 o Paysandu definiu que teria um auxiliar técnico permanente e o escolhido para a função foi Rogerinho Gameleira, ídolo do clube alviceleste. Ele ficou no Papão até 2018 e teve um retrospecto. Foram dez partidas, seis vitórias, três empates e uma derrota.

Leadro Niehues

Na temporada 2020 o Paysandu teve Leandro Niehues como auxiliar técnico permanente. Ele foi utilizado duas vezes na Série C e deixou o Paysandu invicto, vencendo as duas partidas em que esteve à frente da equipe, contra o Ferroviário-CE e diante do Treze-PB. Niehues deixou o Papão ano passado para assumir o mesmo cargo no Operário-PR.