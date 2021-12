Com a presença de Lecheva, Paysandu realiza 'Natal Solidário' em projeto social que ensina futebol para crianças

O Paysandu realizou uma ação na noite de quinta-feira (23) no Projeto Social Alanzinho por meio de um Natal Solidário. O projeto tem o objetivo de dar aulas de futebol para crianças e adolescentes de Belém. A Iniciativa foi do Conselho Deliberativo em conjunto com a Diretoria de Responsabilidade Social e contou com a presença do coordenador de futebol, Lecheva, que também é ídolo do clube. O mascote também esteve no local para animar as crianças.

"Uma noite inesquecível para a garotada que sonha ser jogador de futebol profissional", afirmou a vice-presidente do Conselho Deliberativo do Paysandu, Ieda Almeida.