Com 4 mudanças, Paysandu está escalado para enfrentar o Remo na final do Parazão

O Paysandu está escalado para pegar o Remo, na primeira partida da final do Parazão, que ocorre neste domingo (7), às 17h, no Mangueirão. O técnico Hélio dos anjos realizou quatro mudanças na equipe em relação ao Re-Pa da última quarta-feira, pela Copa Verde.

O goleiro Diogo Silva deixa o gol para a entrada de Matheus Nogueira, no rodízio feito pelo técnico Hélio dos Anjos. O volante Gabriel Bispo perdeu a posição Leandro Vilela. Biel também saiu do time para a entrada de Robinho. No ataque o Paysandu terá o retorno de Jean Dias no posto de Vinícius Leite.

Remo x Paysandu duelam neste domingo (7), ás 17h, no Mangueirão, pelo jogo de ida da grande final do Parazão 2024. A partida terá transmissão lance a lance no OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.