Com 17 anos, meia releva sonho realizado ao jogar no Paysandu: 'Espero mostrar meu futebol'

O Paysandu apresentou nesta sexta-feira o jovem meia Júlio Cezar, de 17 anos. Criado em Igarapé-Açu, o paraense está desde o primeiro semestre do ano passado no elenco profissional e é considerado uma promessa no time bicolor. Mas a estreia só ocorreu no jogo de volta das oitavas de final da Copa Verde, contra o Manaus-AM, no Mangueirão.

Júlio Cezar contou como tem sido a preparação e a expectativa para estrear no Campeonato Paraense.

“Tenho ema relação muito boa com cada um dos atletas. Sempre ensinando a gente. Colocando a cabeça no lugar, dentro de campo também. O Itamar conversa com a gente, pede para ter responsabilidade. E estamos tendo oportunidade de entrar nos treinos e mostrar nosso futebol. E se eu tiver oportunidade de jogar no domingo, espero mostrar meu futebol”, comentou.

Júlio Cezar conta que está realizando um sonho ao jogar no Paysandu.

“Desde 2017, quando eu cheguei no Paysandu, estou realizando um sonho. Um sonho desde pequeno. Espero agora realizar o sonho que é crescer no profissionalismo e ajudar minha família”, afirmou.

O Paysandu estreia no Campeonato Paraense no domingo (28). O jogo será contra o Castanhal, às 10h30, no Estádio Banpará Curuzu, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.