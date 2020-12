Chances de acesso do Paysandu cai em 30%, após derrota no Re-Pa e saída do G2 da Série C

A derrota no Re-Pa trouxe consequências na matemática do Paysandu, ao menos de acordo com o site Chance de Gol. Se na rodada passada, o Paysandu estava com 84% de chances de conquistar uma das vagas à Segundona, essa probabilidade caiu para 53,3%. Uma queda de mais de 30%.

Apesar disso, o time do técnico João Brigatti tem a segunda melhor chance de acesso. Mesmo em terceiro na tabela de classificação, os matemáticos apontam quase três pontos de vantagem para o Papão sobre o Londrina-PR (50,7%), segundo na tabela com quatro pontos.

Final

Depois de vencer o Ypiranga-RS na primeira rodada, o Paysandu tinha 57,6% de chances de terminar o quadrangular em primeiro e avançar à final da Terceirona. Agora, os bicolores têm apenas 22,9% - segunda maior probabilidade da chave - atrás do rival, Remo, que tem 53.3%.

A próxima partida do Paysandu é contra o Londrina-PR, no sábado (26), às 17h, no Estádio do Mangueirão. A partida tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.