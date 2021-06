CBF divulga tabela detalhada do primeiro turno da Série C; veja os jogos do Paysandu

O Paysandu já sabe todas as datas, horários e locais dos jogos do primeiro turno da Série C. A CBF divulgou, nesta sexta-feira (11), a tabela detalhada até a 9ª rodada - antes, só se tinha informações das quatro primeiras partidas de cada clube.

Com isso, a diretoria bicolor ganha tempo para planejar, com antecedência, a melhor logística de viagens para as partidas.

O modelo de disputa da Terceirona segue igual ao do ano passado, quando foi inaugurado o novo formato da segunda fase, sem mata-mata. É nesta etapa, que está prevista para ocorrer de 24 de outubro a 11 de novembro, que serão definidos os quatro times que subirão à Série B.

Confira a tabela já detalhada:

PRIMEIRO TURNO

1ª rodada: Tombense-MG x Paysandu – Estádio Antônio de Almeida – 29/05 – 19h

2ª rodada: Paysandu x Botafogo-PB – Estádio Banpará Curuzu – 06/06 – 18h

3ª rodada: Jacuipense-BA x Paysandu – Estádio Pituaçu – 12/06 – 19h

4ª rodada: Paysandu x Volta Redonda-RJ –Estádio Banpará Curuzu – 19/06 – 19h

5ª rodada: Floresta-CE x Paysandu – Estádio Domingão – 27/06 – 15h30

6ª rodada: Santa Cruz-PE x Paysandu – Estádio Arruda – 03/07 – 19h

7ª rodada: Paysandu x Ferroviário-CE – Estádio Banpará Curuzu – 11/07 – 18h

8ª rodada: Paysandu x Altos-PI – Estádio Banpará Curuzu – 17/07 – 19h

9ª rodada: Manaus-AM x Paysandu – Arena da Amazônia – 25/07 – 17h

Jogos da tabela básica

SEGUNDO TURNO

10ª rodada: Paysandu x Tombense-MG - entre 31/07 e 02/08

11ª rodada: Botafogo-PB x Paysandu - entre 07 e 09/08

12ª rodada: Paysandu x Jacuipense-BA - entre 14 e 16/08

13ª rodada: Volta Redonda-RJ x Paysandu - entre 21 e 23/08

14ª rodada: Paysandu x Floresta-CE - entre 28 e 30/08

15ª rodada: Paysandu x Santa Cruz-PE - entre 04 e 06/09

16ª rodada: Ferroviário-CE x Paysandu - entre 11 e 13/09

17ª rodada: Altos-PI x Paysandu - entre 18 e 20/09

18ª rodada: Paysandu x Manaus-AM - 26/09