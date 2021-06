CBF define arbitragem para partida entre Paysandu e Volta Redonda-RJ

Após a vitória fora de casa contra o Jacuipense-BA por 2 a 0, o Paysandu se prepara para receber o Volta Redonda-RJ, neste sábado (19), às 17h no estádio da Curuzu, em Belém. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem para o jogo.

Um trio do estado de Goiás (GO) e Distrito Federal (DF) estarão no comando da partida entre Papão e Jaguatirica. O árbitro principal será André Luiz de Freitas Castro (GO), terá como auxiliares Cristhian Passos Sorence (GO) e Lehi Sousa Silva (DF). Já o quarto árbitro será o paraense Olivaldo José Alves Moraes.

Paysandu e Volta Redonda-RJ estão em situações diferentes na tabela da Terceirona, a equipe carioca está em primeiro com seis pontos, já o Papão esta em sétimo lugar com apenas quatro pontos. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com