CBF define arbitragem para o sexto jogo do Paysandu na Série C

O Paysandu vai encarar o lanterna do grupo A da Série C, neste sábado (3), Às 19h, no estádio do Arruda, partida é valida pela sexta rodada da Terceirona. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem para o jogo.

O trio de São Paulo (SP) estará comandando a partida entre a Cobra Coral e o Papão. O arbitro central é Ilbert Estevam da Silva, com os auxiliares Gustavo Rodrigues de Oliveira e Amanda Pinto Matias. O quarto árbitro será Cesar Pereira Leite (PE).

Santa Cruz e Paysandu será às 19h de sábado (3), no Arruda. A equipe paraense precisa da vitória para se manter no G4. Já os donos da casa precisam vencer para sair da zona do rebaixamento.

A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com