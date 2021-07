CBF define arbitragem para confronto entre Paysandu e Ferroviário-CE

No próximo domingo (11) o Paysandu recebe o Ferroviário-CE pela sétima rodada da Série C, às 18h, no estádio da Curuzu. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem para o jogo.

O trio vem do Distrito Federal (DF) para comandar a partida. O arbitro central é Rafael Martins Diniz. Com os auxiliares José Reinaldo Nascimento Junior e Renato Gomes Tolentino. O quarto arbitro é o paraense Djonaltan Costa de Araújo.

Rafael Martins já apitou uma partida do Papão pela Série C de 2020. O jogo foi contra o Imperatriz-MA, pela sexta rodada da Terceirona. O Papão goleou a equipe maranhense por 6 a 1.

O Papão é líder do grupo A, com 11 pontos. Os bicolores vão para a partida em busca de melhorar o desempenho em casa e se manter no G4. Já o Ferrão está na 7ª colocação, com oito pontos. Apenas uma vitória distancia as duas equipes.

A partida terá acompanhamento lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo ao vivo repercutindo o resultado da partida.