Candidato da situação, Tony Couceiro é eleito presidente do Condel do Paysandu

O novo presidente do Conselho Deliberativo (Condel) do Paysandu para o biênio 2021-2022 é Tony Couceiro. A eleição foi realizada na noite desta quarta-feira (9) na sede social do clube alviceleste.

Ex-presidente do Paysandu, Tony Couceiro venceu com 59 votos e representava a situação. Sergio Solano, da oposição, recebeu 27 votos.

Além de Tony, a mesa diretora ainda é composta por Ieda Almeida e Arlindo Bastos, vice-presidentes do Condel, e Tito Oliveira e Jorge Faciola Neto, secretários do Condel.

A composição da nova mesa diretora do Condel ocorre imediatamente após a eleição para presidência do clube. Mas a demora na semana passada para sair o resultado adiou a decisão para a noite desta quarta-feira.