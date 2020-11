Brigatti chama jogadores de 'guerreiros', avalia a vitória e diz: 'estamos crescendo na hora certa'

A primeira vitória de do técnico João Brigatti ao comando do Paysandu veio diante do Jacuipense-BA, fora de casa e em um momento importante da Série C. O treinador não poupou elogios aos jogadores e afirmou que o time está crescendo na hora certa do Campeonato Brasileiro.

“Uma vitória de guerreiros, enalteci demais, dei os parabéns aos jogadores. Foi um time que jogou, literalmente ralou a bunda no chão, se impôs principalmente no primeiro tempo. Foi uma vitória fantástica, principalmente no momento difícil da competição, contra uma equipe qualificada e nos coloca no G-4. Era tudo o que pensávamos e conquistamos com muito sacrifício. Enaltecer sempre o elenco, que honrou a camisa do Paysandu, pois é assim que se joga a Série C”, disse.

O Paysandu terminou a partida sem levar gols. Nos últimos quatro jogos o Papão sofreu apenas um gol. Para Brigatti isso é fruto de muito treinamento e afirmou que solidez da defesa foi responsável por dar equilíbrio ao time.

“Se você tiver um desequilíbrio defensivo na equipe vamos sofrer e o adversário vai se aproveitar disso. Nossa equipe é bem postada principalmente na defesa e meio de campo, estamos procurando um equilíbrio nos três setores, principalmente com finalizações de fora da área. Essa é apenas a segunda semana de trabalho, os jogadores aceitaram a nossa proposta e estamos crescendo na hora certa”, comentou.

DE OLHO NO ADVERSÁRIO

Brigatti sabe das dificuldades da Série c e não quer “surpresas” diante do Imperatriz-MA, lanterna do grupo com apenas um ponto e próximo adversário da equipe bicolor. O técnico pede respeito, mas também pede que o elenco possa impor seu jogo contra o Cavalo de Aço, no Maranhão.

“O nível de concentração precisa ser forte sempre, respeitando o adversário e agora vamos em busca de mais três pontos contra uma equipe que temos que respeitar demais, ir lá, propor o nosso jogo, saber atuar. É um clube que infelizmente está na última colocação do campeonato, temos que aproveitar também, mas sempre respeitando o adversário”, finalizou.