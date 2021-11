Borderô é liberado e Paysandu teve lucro na partida contra o Ituano-SP na Curuzu

A partida entre Paysandu x Ituano-SP, que terminou com a goleada de 4 a 1 do clube paulista, na Curuzu, teve seu borderô liberado no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Após o balanço de receita e despesas, o Paysandu teve saldo positivo com a arrecadação.

O clube alviceleste divulgou apenas a arrecadação geral do jogo, que foi de R$67.425, com um público de 1.380 (Sócio Fiel Bicolor); 655 (convidados de associados); 1.276 (pagantes); além de 358 (credenciados), totalizando 3.669 pessoas na partida. Após a somatória das despesas do jogo que de R$38.302,61, o Paysandu ficou com o lucro de R$29.122,39.

Esse foi o segundo jogo do Paysandu com lucro. O primeiro foi o empate em 0 a 0 com o Botafogo-PB, partida que marcou o retorno da torcida bicolor ao estádio. Contra o Belo o Papão embolsou R$36.336,45.

Se na Terceirona o Papão obteve lucro, na Copa Verde o Paysandu amargou dois jogos com prejuízo, diante do Penarol-AM o clube bicolor teve déficit de 20.348,30 e contra o Castanhal R$22.497.