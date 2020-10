Bastante criticado pela torcida, Gabriel Leite ganha aditivo no contrato no Paysandu

O goleiro Gabriel Leite, de 32 anos, vai continuar no Paysandu para o restante da temporada. O clube registrou um aditivo no contrato do jogador até o final da Série C. Gabriel Leite teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

Vindo da Ferroviária-SP, Gabriel Leite já atuou em 24 partidas com a camisa do Paysandu em 2020. O jogador é titular absoluto no gol alviceleste, mesmo com a torcida “pegando no pé” do Camisa 1.

Além de Gabriel Leite, o Paysandu possui os seguintes jogadores para a posição de goleiro: Paulo Ricardo (base), André Grandi, Afonso (base) e Adaylton (base).