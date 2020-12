Autor 'intelectual' dos gols de Nicolas, Vitor Feijão revela entrosamento com artilheiro desde 2018: 'Nos entendíamos bem'

Desde que o atacante Vitor Feijão chegou ao Paysandu, ele tem feito uma parceria no ataque com o Nicolas. Na partida contra o Ypiranga-RS, Vitor foi, digamos, o autor intelectual do gol de Nicolas ao dar uma assistência precisa. Contra o Remo, lance semelhante também com passe de Vitor e finalização de Nicolas.

O entrosamento se explica pelo fato dos dois terem atuado juntos em 2018, no Criciúma-SC. Para Vitor, os dois se entendem muito bem dentro das quatros linhas. “Já joguei com ele em 2018, nos entendíamos muito bem. Estou feliz pelo momento que estou vivendo aqui no Paysandu, estou conseguindo encaixar não só com ele [Nicolas], mas com o Tony e com os volantes que jogam pelo lado direito”, comenta.

O Paysandu se prepara para enfrentar o Londrina-PR no próximo sábado (26), às 17h, no estádio do Mangueirão, pela terceira rodada do quadrangular de acesso à Série B. O Paysandu está em terceiro lugar com três pontos, um a menos que o seu adversário, que se encontra na segunda colocação com quatro pontos.

Para o atacante bicolor, esse duelo é tão importante quanto as demais partidas. “Todos os jogos são importantes, não só com o Londrina. Temos que respeitar o Ypiranga-RS, o Remo que está no nosso grupo. E todos os times que vamos enfrentar queremos ganhar de qualquer forma, o quadrangular não dá tempo para pensar, então tem que está querendo dar o seu melhor”, comenta.

Ainda sobre o próximo adversário, Vitor avalia que a derrota já ficou no passado. “Os cuidados são os mesmo jogando em casa ou fora, até porque não tem torcida, o quadrangular é um tiro curto. Os dois times vão querer buscar vencer de qualquer jeito. Então, aqui em casa vamos sempre tentar está somando e buscar a vitória”, finaliza.

A partida entre Paysandu e Londrina terá transmissão lance e lance pelo portal OLiberal.com.