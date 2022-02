Atleta da base do Paysandu que fez rifa para pagar cirurgia inicia recuperação no clube

O Paysandu informou que o jovem lateral-esquerdo Erivan segue sendo cuidado pelo departamento médico bicolor. O jogador de 16 anos passou, recentemente, por uma cirurgia de reconstrução no ligamento cruzado do joelho. A expectativa é que o atleta volte a jogar entre oito e nove meses.

VEJA MAIS:

De acordo com o Paysandu, Erivan teve uma lesão isolada no ligamento e não comprometeu demais estruturas do joelho, como o menisco. Isso facilitou no pós-operatório do jovem.

Ainda segundo o clube, Erivan iniciou, na semana passada, os trabalhos na fisioterapia. Segundo o fisioterapeuta do Paysandu, Junior Furtado, o jogador apresenta uma boa massa muscular e, por isso, deve ter um tempo de recuperação menor que o previsto.

"Uma ruptura do ligamento cruzado anterior reconstrói e transforma o tendão no ligamento, por isso que é um processo que leva de seis a oito meses, dependendo da evolução do atleta", explicou.

Entenda o caso

A história do lateral-esquerdo Erivan viralizou há algumas semanas. O menino se machucou durante uma partida pelo sub-17 do Paysandu e rompeu o ligamento do joelho. Sem recursos financeiros, o atleta ficou por mais de um ano aguardando a assistência do Paysandu. O garoto chegou a fazer a rifa de uma bicicleta para pagar o tratamento, que custava R$ 11.400.

No entanto, após a repercussão do caso, o Paysandu se manifestou e disse que cuidaria do tratamento completo de Erivan. O clube ainda prometeu que, depois que a recuperação for finalizada, o lateral retornará às atividades nas divisões de base.