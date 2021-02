Atacante Nicolas explica férias forçadas no Paysandu: 'Fiz 41 de 42 jogos'

Às vésperas da partida de volta contra o Manaus, pela Copa Verde, neste domingo (07), no Mangueirão, três atletas do Paysandu receberam férias por questões trabalhistas - um deles é o atacante Nicolas, além do lateral Bruno Collaço e do zagueiro Perema.

A explicação oficial diz respeito às leis trabalhistas e há uma razão de ordem física. Segundo o site do Paysandu, Nicolas participou de 41 das 42 partidas do Papão, permaneceu em campo por 3.518 minutos. Foi uma decisão administrativa. Partiu da direção chegar nesse momento da temporada nos dá uns dias de férias. A temporada foi muito atípica por conta da pandemia, logo em sequência temos o início da temporada de 2021 com o nosso estadual. Fiz mais de 41 jogos, todos como titular, a equipe fez 42, e fui substituído poucas vezes”, afirmou Nicolas. Mais cedo o presidente do clube Mauricio Ettinger confirmou que foi uma decisão tomada pela diretoria para ter os atletas desde a pré-temporada que ainda não possui data definida para começar. Dessa forma, é razoável pensar que o Paysandu diminui a sua força na Copa Verde 2021.

Copa Verde

O lance que deu origem ao gol do Manaus ainda não foi digerida pela equipe bicolor. Nicolas foi o capitão alviceleste desta partida e tentou conversar com a equipe de arbitragem sobre o lance após a marcação do lance, mas sem sucesso.

“Eu tinha total convicção do que tinha visto, estava muito claro na minha imagem. Como capitão fiz de tudo para cobrar o bandeirinha e o árbitro, fizemos a nossa parte. Não conseguimos reverter a decisão do bandeirinha que foi uma decisão absurda, eu particularmente nunca tinha visto algo igual”, comentou.

Novo momento

Com a chegada do novo técnico Itamar Schulle, novos atletas já são esperados para a reformulação da equipe para a temporada de 2021. Nicolas prevê que a equipe ficará mais competitiva.

“Acredito que nosso elenco vai ser competitivo. Acredito que o Ítalo Rodrigues (executivo de futebol) tenha vindo com uma vontade muito grande de trabalhar. Vejo isso no dia a dia, ele tem demonstrado isso, juntamente com o nosso novo professor Itamar. Eles estão em buscar dessa reformulação, ficamos tristes porque perdemos amigos. Mas faz parte do processo, do trabalho”, finalizou.