Atacante do Paysandu sobre possível titularidade inédita no Re-Pa: 'Deixo isso para o professor'

Após disputar dois clássicos, ainda pelo Parazão 2020, o atacante Mateus Anderson pode voltar a atuar como titular na equipe bicolor no clássico da 18º rodada da Série C. A partida será no próximo sábado (5), às 17h, no estádio do Mangueirão, em Belém, pela última rodada da primeira fase da Série C. O atacante falou um pouco sobre a ansiedade para esse clássico.

“Sabemos da grandeza do clássico, sabemos da importância. Estamos bem focados, iniciamos a semana já com a cabeça no clássico. Vamos trabalhar forte essa semana para fazer grandes treinos, vê o que o professor vai passar para fazermos um grande jogo e sair com resultado positivo”, comentou.

Possível titularidade

Ainda sobre uma possível escalação, já que a equipe bicolor possui oito atletas pendurados e com a possibilidade do técnico João Brigatti poupar alguns jogadores, Mateus deixa a decisão de começar jogando para o treinador.

“Deixo isso para o professor [Brigatti], mas acho que quem ele escolher para colocar nesse último jogo importante [vai corresponder] também. É um clássico, sabemos o tamanho, estamos bem focados. O nosso grupo já deu a resposta de que não somos 11 jogadores e sim uma equipe muito forte, pode contar com todos que quem entrar vai dar o seu melhor”, avaliou.

Próxima fase

Com a classificação garantida desde a última rodada, o Paysandu vai para o clássico Re-Pa só para a definição da posição que vai para a segunda fase da Série C, pois dependendo da tabela, os rivais podem ficar na mesma chave.

O atacante Mateus Anderson falou do primeiro objetivo da equipe ter sido conquistado com uma rodada de antecedência e sobre a preferência de adversários na próxima fase. “Já estamos classificados, era o nosso primeiro objetivo. Conseguimos com uma rodada de antecedência. Temos o foco no último jogo. Não temos preferência, acho que quem classificar são grandes equipes, bastante qualificadas. Então, os adversários que vierem estaremos bem preparados para fazer grandes jogos e conseguir os nossos objetivos”, finalizou.

O clássico Re-Pa terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.