Atacante do Paysandu revela conversa com técnico e diz: 'Espero começar com o pé direito'

O atacante Thiago Santos, de 30 anos, foi apresentado pelo Paysandu. Ele é um dos novos contratados do alviceleste, chegou em Belém nesta quinta-feira, fez os exames que faltavam e conheceu o resto do elenco. Na coletiva, Thiago contou porque decidiu deixar o Joinville-SC e vir para o Paysandu.

“Tivemos conversa boa (o técnico Vinícius Eutrópio e Thiago Santos). Ele me falou do Paysandu, da grandeza, estrutura do clube. Foram boas informações. Eu me interessei até porque já joguei contra e sei como é o calor da torcida e hoje estou com a oportunidade. Espero honrar e me dedicar ao máximo para conseguirmos nossos objetivos”, afirmou.

No antigo clube, o atacante atuou em 14 partidas e marcou quatro gols. Sofreu com lesões e hoje diz estar recuperado. A expectativa dele é ser relacionado para o jogo contra o Altos-PI, marcado para sábado, às 19 horas, na Curuzu, pela oitava rodada da Série C. Inclusive, participou da primeira atividade nesta quinta-feira. Para jogar no sábado, precisa estar regularizado até esta sexta-feira (15).

“Na verdade, a lesão foi por desgaste, muito jogo no estadual, ali no final acabei tendo uma lesão, depois recuperei, voltei, na estreia senti a outra perna, não foi lesão grave, foi simples. Hoje estou recuperado e 100%, passei por todos os testes e agora é hora de se colocar a disposição do professor para no sábado fazer minha estreia. Espero começar com o pé direito. Não sei quanto tempo poderei atuar, deixo para os profissionais, mas espero ter uma participação e que venha um resultado positivo em casa”, comentou.

