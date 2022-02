Atacante do Paysandu quer deslanchar em estreia na Copa do Brasil

Contratado para ser uma das referências de área do ataque bicolor, o atacante Marcelo Toscano ainda não desencantou nesta temporada. A partida contra o Trem/AP, na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, servirá de oportunidade ao sonhado gol, que poderia ter acontecido diante do Castanhal, não fosse o cancelamento da partida e a transferência para o próximo domingo.

“A gente estava preparado para enfrentar nesse jogo contra o Castanhal. Infelizmente houve um cancelamento, mas nossa vontade era entrar em campo para encerrar essa primeira fase. Por outro lado temos o descanso para ir bem focado na Copa do Brasil. Temos que virar a chave, porque se trata de outra competição, um jogo só. Então temos que preparados para sair de lá classificados”, acredita.

Toscano foi poupado na última rodada, por conta da classificação à próxima fase já garantida, mas na Copa do Brasil, ele diz que fará sua parte para garantir a classificação no primeiro confronto. “Eu sei da minha responsabilidade. Tenho a confiança de todos, trabalho e me cobro muito em relação a isso, até porque atacante vive de gols. Eu sei que estou me entregando em campo, honrando a camisa, tenho recebido vários comentários de apoio e incentivo. Inclusive agradeço à torcida”.

No esquema tático do técnico Marcio Fernandes, Toscano segue uma linha de falso homem de área e, segundo o próprio, tem sido vantajoso para o desenho do time, diante dos adversários. “Essa função de 9 falso, que não sou muito de ficar parado. Eu gosto de movimentar, buscar jogo, fazer jogadas. Estou aqui para ajudar o professor, o Paysandu. Em me sinto bem ali, e ela me dá liberdade de sair da área. Lá tenho entrosamento com o Marlon, e essa movimentação confunde a zaga adversária”.

Toscano não espera jogo fácil contra o Trem/AP, e quando questionado sobre favoritismos, ele garante que não há jogo fácil. “Hoje em dia não tem mais questão de time grande. Esses adversários estão jogando um bom futebol, e é um jogo só. Sabemos da dificuldade, mas estamos conversando isso. Quando muda a chance, a gente entra ligado. É um jogo que vale muito dinheiro e vai ser difícil, pois eles estarão em casa”, encerra.