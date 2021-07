Atacante do Paysandu é regularizado e pode jogar contra o Altos-PI pela Série C

O atacante Thiago Santos foi regularizado e pode ser novidade na relação do Paysandu para enfrentar o Altos-PI, no sábado (17), às 19 horas, na Curuzu, pela oitava rodada da Série C. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira, véspera da partida importante do alviceleste.

Thiago Santos foi contratado nesta semana e chegou em Belém na quinta-feira. O jogador pode ser opção para o bicola, pelo menos, para o segundo tempo no jogo deste sábado.

A partida entre Paysandu e Altos-PI terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.