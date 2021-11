Atacante do Paysandu desvia de pergunta sobre salários e afirma sobre sondagens: 'Não estou sabendo'

Enquanto Remo e Manaus se enfrentam nesta quarta-feira (24), o Paysandu encara o vencedor nas semifinais da Copa Verde. Após passar uma semana de folga, o elenco iniciou a preparação para a fase final do torneio. Durante a entrevista coletiva na Curuzu, o atacante Marlon foi questionado se financeiramente está tudo em dia, mas desviou da pergunta:

"Estamos sim com a cabeça boa, a gente fez a nossa parte contra o Castanhal e não vamos se preocupar com o adversário. Vamos acompanhar o jogo, com certeza. Mas não importa quem venha", disse o atacante.

Com contrato até 2024 no Papão, Marlon renovou com o Paysandu em fevereiro deste ano. Um dos principais jogadores do time, seria natural que o atacante despertasse interesse de outros clubes. Porém, Marlon afirmou que não tem conhecimento de nenhuma sondagem.

"Até este momento, não estou sabendo de nada. Meu foco, como sempre, está aqui no Paysandu. Tenho contrato aqui e o futuro só a Deus pertence. A gente está sim com a cabeça boa, fizemos nossa parte contra o Castanhal. Estamos só esperando o próximo adversário para, se Deus quiser, passar para a final", concluiu.

Desde 2020 no Paysandu, Marlon vestiu a camisa bicolor em 45 partidas e marcou nove gols.