Atacante do Paysandu diz que a equipe precisava de um 'start' para iniciar arrancada na reta final

Após o empate na última rodada da primeira fase da Série C, o Paysandu se prepara para receber o Ypiranga-RS, neste domingo (13), às 18h, no estádio do Mangueirão. Nesta reta final são apenas oito equipes disputando quatro vagas para a Segundona do Brasileirão de 2021. Para o atacante Vitor Feijão, esse afunilamento da competição aumenta a responsabilidade da equipe bicolor.

“Acho que os oito classificados vão se conhecer mais, pois vão se enfrentar. Acredito que viemos pegando confiança, agora nossa responsabilidade aumenta, pois temos que mostrar o que queremos dentro da competição, agora que é um novo campeonato. Então, vamos entrar firmes”, comenta.

Em uma rápida avaliação, em 40 dias o Paysandu passou por mudanças de técnicos e comissão. Com a chegada de Brigatti, a equipe bicolor teve uma importante arrancada na fase final da primeira fase da Série C.

“A proposta foi bem diferente de 40 dias para cá. Acho que estava faltando um start, ai chegou junto o João Brigatti, com uma nova proposta, com uma ideia diferente, compramos a ideia tanto que os resultados vem acontecendo”, finalizou o atleta.

