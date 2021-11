Atacante antecipa saída do Paysandu e deixa Belém

Apesar do Paysandu não confirmar oficialmente, o atacante Luan Santos não faz parte mais do elenco do clube. Ele usou a rede social para publicar, durante a madrugada deste sábado (6), uma foto no Aeroporto Internacional de Belém e se despedindo da capital paraense.

(Reprodução - Instagram Luan Santos)

Desde a semana passada, o jogador não estava atuando pelo time bicolor e ficou de fora da parte contra o Botafogo-PB. Luan chegou ao Paysandu na metade da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele tinha começado a competição no Jacuipense, mas depois se transferiu para o Papão, onde disputou 16 jogos e marcou um gol. Além dele, Rildo, que já foi oficializado, e Paulinho deixaram o clube.

A saída de Luan chamou atenção porque o Paysandu enfrenta o Criciúma na tarde deste sábado (6), às 17 horas, na Curuzu. É um último jogo do quadrangular da Série C e o Paysandu não tem mais chance de acesso para a Série B. O jogo tem transmissão lance a lance em OLiberal.com.