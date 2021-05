ASSISTA: Paysandu treina no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro (RJ), para estreia na Série C

O Paysandu treinou na manhã desta quinta-feira (27) no Estádio das Laranjeiras, que pertence ao Fluminense, no Rio de Janeiro (RJ). O técnico Vinícius Eutrópio fez uma atividade técnica-tática, além de treinar finalização, conforme mostrou o vídeo divulgado pelo clube.

Após o treino, a delegação bicolor iniciou segunda parte da viagem. De ônibus, o time saiu do Rio de Janeiro para Pedra Dourada, em Minas Gerais, onde vão ficar hospedados. O município fica próximo a cidade de Tombos (MG), local do confronto com o Tombense pela estreia na Série C.

Paulinho e Ratinho vão jogar contra o Tombense (Reprodução/ Instagram - Paysandu)

O time bicolor volta a treinar na manhã desta sexta-feira (28). A atividade será no CT do Tombense. No sábado, às 19 horas, no Almeidão, o alviceleste enfrenta o alvirrubro pela primeira rodada da fase de grupos da Série C. O Paysandu e Tombense estão no grupo A. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.