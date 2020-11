ASSISTA: Há 26 anos, Paysandu batia constelação alviverde de Rivaldo e Evair, pelo Brasileirão

Há 26 anos, a realidade do Paysandu era bem diferente. Se em 2020 a equipe luta por uma das vagas para o quadrangular de acesso à Série B, na Terceirona, em 1994, os bicolores disputavam a Série A e era carrasco até mesmo do futuro campeão. No dia 27 de novembro daquele ano, o Papão derrotou por 1 a 0, em Campinas, uma verdadeira constelação do Palmeiras.

Liderados pelos atacantes Evair e Rivaldo, o Porco ainda tinha nomes que já eram ou se tornariam consagrados no futebol brasileiro e até mundial, como o goleiro Velloso, o lateral-esquerdo Roberto Carlos, os volantes César Sampaio e Flávio Conceição e o meia Zinho. Enquanto isso, o Paysandu era comandado pelo tridente ofensivo formado por Oberdan, Antônio Carlos e Miradinha.

O JOGO

A partida entre as equipes, no Estádio Brinco de Ouro - curiosamente, com o mando de campo dos bicolores -, era válida pela segunda fase do Campeonato Brasileiro daquele ano. Na ocasião, o Paysandu já estava eliminado da competição, porém, ainda assim, o Bicola aprontou para cima do futuro campeão nacional de 1994.

Já no finalzinho do confronto, aos 42 minutos do segundo tempo, os atacantes do time alviceleste decidiram. Mirandinha, na ponta direita, cruzou rasteiro para Antônio Carlos, que não pensou duas vezes. Na entrada da área, decidiu rápido: dominou e bateu de perna esquerda no canto de Velloso para selar a vitória do Paysandu.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 1 x 0 Palmeiras

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Renda R$ 16.545 para 3.020 pagantes

Árbitro: Ivo Tadeu Scatola

Gol: Antônio Carlos (42 do 2T)

Paysandu: Maurício: Biro-Biro, Carlão, Cláudio e Dutra; César, Oberdan e Flávio Goiano; Mirandinha, Edmílson (Chiquinho) e Antônio Carlos. Técnico: Tata.

Palmeiras: Velloso; Gustavo, Tonhão, Cléber e Vágner (Roberto Carlos); César Sampaio, Flávio Conceição, Zinho e Rivaldo; Evair (Magrão) e Paulo Isidoro. Técnico - Wanderley Luxemburgo