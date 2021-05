Assista: com a apresentação marcada, novo técnico do Paysandu manda recado à torcida

Após as críticas feitas por torcedores em relação à contratação do técnico Vinícius Eutrópio, o Paysandu vai apresentar o treinador na tarde deste sábado (22), no Estádio Curuzu, por volta das 14h. A informação foi confirmada pelo próprio clube, que espera a chegada do comandante no mesmo dia. Aliás, Vinícius mandou um recado para a torcida:

Vale lembrar que, à princípio, o Paysandu será comandado na final pelo auxiliar técnico Wilton Bezerra, no jogo de volta da final contra a Tuna. A partida começa às 17h de domingo (23), na Curuzu, com transmissão lance a lance de OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.