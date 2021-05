Assista: 30 anos depois, ídolos do Paysandu relembram título da Série B de 1991

Após o título de número 49 do Parazão, o Paysandu foca na preparação para a Série C. Na semana da estreia no Brasileiro, o Papão comemora 30 anos do primeiro título nacional do clube. No dia 26 de maio de 1991, o Bicola derrotou o Guarani-SP, no Estádio Mangueirão, por 2 a 0 no jogo da volta daquele torneio e conquistou a Série B.

Neste aniversário histórico para o Paysandu, a equipe de O Liberal conversou com dois ídolos que estiveram naquela conquista: Oberdan e Cacaio.

Prenda

Mesmo com os momentos do título do Papão, Cacaio, autor de um dos gols da vitória sobre o Guarani-SP, na decisão, relembra um momento fora das quatro linhas. Uma brincadeira entre amigos, que mostra um pouco do companheirismo daquele elenco:

"Lembro até hoje que, no carnaval., eu, Luiz Carlos e Edgar fomos em um bar. Fizemos uma brincadeira de nos vestir de mulher, saiu nós três vestidos de mulher. Já era um vexame e aí pegamos uma carroça pelo bairro todo. Isso mostrava a união que o grupo tinha. Até hoje, a gente ainda é lembrado por tudo o que fez", contou Cacaio, que marcou 14 gols naquela competição.

Queda do alambrado

Já Oberdan relembrou o gol marcado por Cacaio nas quartas de finais, contra o ABC-RN, no Estádio da Curuzu. Na comemoração do segundo gol, de letra do artilheiro do Papão, a torcida não segurou a emoção e derrubou o alambrado - o Paysandu perdeu o jogo de ida 1 a 0 e reverteu com o 3 a 1 na volta.

"Uma [lembrança] que foi marcante foi a jogada que fiz na Curuzu e um belo gol do Cacaio. E o alambrado, junto com os torcedores, que ficaram tão eufóricos, vieram a cair", comentou Oberdan.

Confira a campanha completa do Paysandu na Série B



Primeira etapa - fase de grupos

Paysandu 4 x 2 Maranhão-MA

Sampaio-MA 0 x 1 Paysandu

Rio Negro-AM 0 x 0 Paysandu

Paysandu 5 x 1 Rio Branco-AC

Paysandu 2 x 1 Tuna Luso

Independência-AC 3 x 0 Paysandu

Paysandu 3 x 0 Remo

Maranhão-MA 1 x 0 Paysandu

Paysandu 1 x 0 Sampaio-MA

Paysandu 3 x 1 Rio Negro-AM

Tuna Luso 1 x 1 Paysandu

Remo 1 x 1 Paysandu

Paysandu 2 x 0 Independência-AC

Rio Branco-AC 0 x 1 Paysandu



Oitavas de final

Paysandu 1 x 0 Ceará-CE

Ceará-CE 1 x 1 Paysandu



Quartas de final

ABC-RN 1 x 0 Paysandu

Paysandu 3 x 1 ABC-RN



Semifinal

Americano-RJ 1 x 0 Paysandu

Paysandu 1 x 0 Americano-RJ - Papão venceu por 5 a 4 nos pênaltis



Final

Guarani-SP 1 x 0 Paysandu

Paysandu 2 x 0 Guarani-SP