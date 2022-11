Artilheiro do Pará em 2022, Marlon revela segredo para marcar gols pelo Paysandu: 'nova mentalidade'

O Paysandu terminará a temporada com o maior artilheiro do futebol paraense. Com 15 gols marcados em 40 jogos no ano, Marlon será o jogador que mais balançou as redes em 2022 jogando por clubes do estado. Para atingir a marca, o atacante bicolor superou os números de Brenner, ex-Remo, e Paulo Rangel, ex-Tuna e Parauapebas, que fizeram 11 gols cada.

As estatísticas de Marlon no Paysandu ampliam uma hegemonia bicolor no que se trata de artilharia estadual. O Paysandu teve o maior artilheiro do futebol paraense em sete das últimas oito temporadas: Lima (2014, 20 gols), Pikachu (2015, 20 gols), Leandro Cearense (2016, 13 gols), Bergson (2017, 28 gols), Cassiano (2018, 20 gols), Nicolas (2019/2020, 19 gols).

Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Marlon disse que está contente com a temporada artilheira. O jogador revelou que nunca foi acostumado a marcar muitos gols na carreira, mas que uma "mudança de mentalidade" fez com que ele estivesse mais perto das redes adversárias neste ano.

"Fico feliz de poder ajudar o Paysandu com gols. Claro que poderia ter feito bem mais, mas nunca fui um cara de fazer muitos gols. Esses gols não são frutos de uma mudança de posição, mas sim de mentalidade. Agora eu tô sempre dentro da área, perto do gol e isso deu muito certo neste ano", disse Marlon.

Marlon fala ao assumir a artilharia na temporada

Questionado sobre se a saída de Nicolas do Paysandu no ano passado "ajudou" com que ele tivesse uma temporada mais artilheira, Marlon rejeitou a hipótese. Segundo ele, os conselhos recebidos por Márcio Fernandes tem feito com que os gols saiam com mais frequência.

"Não passei a fazer mais gols pela saída do Nicolas. Ele é um grande jogador e nós fazemos funções diferentes em campo. Acho que nesse ano aproveitei mais as oportunidade. O Márcio sempre conversa com a gente e me dá moral. Ele sempre me orienta sobre o que fazer dentro da área. É um cara muito inteligente", explicou.

Marlon chegou no Paysandu no meio da temporada 2020, vindo do Oeste-SP e, desde então, tem acumulado bons números. O atleta soma 24 gols em 87 jogos e é o único do atual elenco bicolor que já foi campeão pelo clube, quando conquistou o Parazão de 2021.

Veja alguns lances de Marlon em 2023