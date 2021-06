Árbitro suspende jogo de futsal por conta de ofensas e xingamentos

A rodada dupla da semifinal do torneio de futsal ‘Bené Aguiar’ acabou não acontecendo, na verdade, começou mas não foi concluída por causa de divergências de arquibancada,

A rodada marcada para noite de terça-feira (15) no ginásio Madre Celeste, da Marambaia, determinava no primeiro jogo Esmac x Paysandu e segunda partida, Remo x A. Shouse,

Suspensa

O jogo inicial entre Paysandu x Esmac corria normal, com o time da Cidade Nova abrindo o placar com o gol de Ruan que tocou na saída do goleiro bicolor Robson. O cronômetro marcava três minutos de jogo.

Dois minutos depois num lance em que o árbitro Geovani Melo não assinalou uma falta em favor do Paysandu, houve xingamento da arquibancada.

O árbitro sentiu-se ofendido e exigiu a retirada de toda gente da arquibancada. Só continuaria o jogo se todos se retirassem do local. Ai, ninguém saiu. Houve solicitação da Policia Militar que não apareceu.

O tempo passando e depois de mais de sessenta minutos de espera a arbitragem determinou a suspensão.

A comissão de apoio da Fefuspa determinou a suspensão da rodada.

Os árbitros Geovani Melo e Dilvan Oliveira não quiseram dar suas versões sobre o incidente, mas Geovani comentou que foi ofendido pelo diretor e Paysandu Maurício Fiuza com palavrões.

Fiuza, 44 anos, disse que o árbitro se equivocou com o xingamento, uma gritaria de torcida pela falta não marcada. “O chamei de ladrão, mas nenhum momento o chamei de f...da pu.. como ele alega. Ele está alegando essa questão é porque ainda não tem maturidade, experiência para apitar um jogo de semifinal de uma competição que está valendo vaga para um torneio nacional. Vamos aguardar pela súmula, ver a versão dele para gente poder acionar o nosso jurídico[departamento]. Estou tranquilo, pois tenho a certeza de que vamos o jogo, sim”, disse.

“É lamentável que diretor tenha comportamento de torcedor. Diretor é diretor e precisa dar exemplo e não ofender pessoas. Infelizmente o árbitro não tolerou todo xingamento e suspendeu o jogo. Agora a situação vai para o tribunal. A gente só tem a lamentar essa situação”, comentou” Élcio Souza, técnico da Esmac.