Apresentado no Paysandu, José Aldo aguarda regularização para estrear na Série C

A vontade é grande, mas o recém-contratado do Paysandu, José Aldo, vai precisar esperar pra estrear com a camisa bicolor. O jogador, foi apresentado nesta terça-feira (7), na Curuzu, mas ainda aguarda regularização na CBF para poder vestir a camisa bicolor na Série C. Apesar disso, José Aldo disse que já está treinando com a equipe.

"Eu acredito que estou bem para integrar o grupo do Paysandu. O problema ainda é a questão da diretoria, que está resolvendo coisas da minha regularização. Mesmo com isso, eu estou à disposição de todo mundo. Do clube, da comissão técnica e da presidência", disse José Aldo.

O meia, que veio do Pelotas, do Rio Grande do Sul, chegou em Belém para solucionar o "bloqueio criativo" do meio de campo bicolor. O setor era mais criticado pelos torcedores durante a campanha da equipe na Série B.

Assim que foi anunciado pelo clube, na semana passada, a vaga de titular parecia estar mais próxima. No entanto, em poucos dias a situação de José Aldo no clube mudou. Ruy, jogador da posição, que estava em má fase, passou a jogar bem e foi titular no último jogo. Além disso, o Papão contratou na última segunda-feira (6) o também meia William Fazendinha, do Castanhal.

Apesar dos reforços de última hora, José Aldo disse que não se sente intimidado com a concorrência. O jogador afirma que com bons jogadores no elenco, todos saem ganhando.

"Meus objetivos são os mesmos do Paysandu: subir pra Série B. Gostei da consistência do time. A equipe parece assimilar bem a forma de jogo. Isso é bom pra todo mundo. Eu tô, antes de tudo, preparado para dar o meu melhor e ajudar o time a sair com as vitórias", disse o meia.

O próximo compromisso do Paysandu pela Série C será na segunda-feira (13), às 15h, contra o Ferroviário, fora de casa. A partida terá transmissão lance a lance do Oliberal.com

Veja outros pontos da entrevista de José Aldo.

Posição no campo

"Sou meia de origem. Sempre joguei no meio e tenho as características pra posição. Mas também tive experiência de jogar nas duas pontas"

Período de treinos com a Seleção

"Acho que foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Tive condições de conviver com jogadores do mais alto nível. Falei com caras que só jogava no videogame ou via na televisão. Foi muito importante esse tempo pra mim"