Após vitória, técnico do Paysandu parabeniza elenco, projeta Re-Pa e comenta: 'É uma Copa do Mundo esse quadrangular'

Após a vitória por 2 a 1 em cima do Ypiranga, o técnico do Paysandu, João Brigatti, destacou que o elenco mostrou a força e foco em busca do acesso para a Série B.

“A gente já sabia da dificuldade do time do Ypiranga. Muito bem treinada e qualificada. Por natureza seria um jogo pegado. Uma equipe do sul que marca bem. Mas nós soubemos sair da marcação dele. Criamos e fizemos o gol. Nosso elenco está de parabéns. Foram guerreiros e estão com espírito de vencedor. E isso que nos deixa muito feliz”, comentou o treinador, na coletiva pós-jogo.

Invicto há nove jogos, o Paysandu vem construindo um caminho importante para alcançar o objetivo. Sabendo disso, o técnico Brigatti revelou na coletiva que o quadrangular da Série C é uma Copa do Mundo, onde cada detalhe faz a diferença.

"A vitória foi fantástica. Saímos na frente. Conseguimos os três pontos. Temos mais duas em casa. Uma contra o nosso maior rival. E depois contra o Londrina. E é jogo a jogo. É uma Copa do Mundo esse quadrangular. Já botei isso na cabeça deles. E precisamos estar atento a cada partida. E hoje foi a primeira batalha de uma guerra”, afirmou.

O próximo compromisso do Paysandu será contra o Remo, no domingo (20), às 18 horas, no Mangueirão. Brigatti disse que, a partir de segunda, o foco está totalmente no maior rival.

“Agora, vamos nos preocupar com nosso maior rival. É o segundo jogo. Agora nós precisamos comemorar pela partida difícil. A partir de amanhã (segunda-feira) vamos dar atenção para o clássico, que será difícil. Vamos precisar estudar demais para neutralizar e conseguir jogar. Sempre respeitando o adversário, mas sabendo que podemos buscar um resultado positivo. Que podemos dar um grande passo a mais em busca do nosso objetivo que é a classificação para a Série B”, comentou.

Para o Re-Pa, o Paysandu pode ter o desfalque do volante Anderson Uchôa, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo contra o Ypiranga. Brigatti vai esperar o posicionamento do Departamento Médico. Mas se o volante não jogar, o técnico bicolor disse que tem jogador para substituí-lo.

“Precisamos conversar com o departamento médico que é qualificado. Tenho certeza que vai dar um feedback do Uchôa. Esperamos contar. Como eu disse, é um atleta que dá um equilíbrio muito grande para nossa equipe. Mas também se não puder, vamos utilizar nosso elenco que é qualificado. E vamos esperar uma resposta do departamento médico”, comentou.

Leia outros trechos da entrevista do técnico João Brigatti:

Aparente desgaste físico

“Nós temos usado o elenco. Com as cinco substituições. A gente vem de duas com a classificação antecipada. Isso deu tranquilidade e amais e talvez dentro de campo a gente tenhas sentido isso. Principalmente com a saída do Uchôa que dá força para nossa equipe. Quem entrou foi Serginho e se comportou bem. Isso mostra a força da nossa equipe”

Volta de Uilliam Barros

“É outro atleta que a gente conta muito com ele. Era titular na nossa equipe. Teve uma lesão e ficamos sem contar. Hoje ele voltou. Conseguiu entrar depois do cansaço do Feijão. E a gente quando pusemos fortaleceu a marcação em cima do lateral-esquerdo deles. A gente conseguia fazer a marcação e retomar a bola para a linha de frente. Foi uma vitória fantástica e precisamos estudar os adversário para sair vitoriosos na próxima partida.”

Apoio da torcida

“Preciso dar um destaque para a torcida que está nos ajudando demais. Mais de 6 mil ingresso virtuais comprados, apesar da situação difícil no país, que é tão complicada. Isso mostra o amor que a torcida tem pelo time e nós estamos honrando dentro de campo a camisa do Paysandu. Tenho certeza que com o esforço de todos vamos conseguir nosso objetivo que é o acesso para a série B 2021.”