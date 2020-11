Após vitória fora casa, Paysandu se aproxima dos 70% de chances de classificação na Série C

Após muito perseguir a zona de classificação para a próxima fase da Série C, o Paysandu enfim terminou uma rodada dentro do G4. Com a vitória sobre o Jacuipense no último fim de semana, o Papão assumiu o quarto lugar. Com isso, segundo o site Chance de Gol, o Bicola tem 68,4% de chances de classificação para o quadrangular de acesso da Terceirona.

Com esses números, o Paysandu abriu uma boa vantagem para os concorrentes. Na tabela do torneio, o clube alviceleste está em empatado em número de pontos com o Manaus-AM e tem apenas quatro pontos de vantagem para o penúltimo colocado. Ainda assim, de acordo o Chance de Gol, os bicolores são amplos favoritos na briga pela classificação.

A vantagem do Paysandu para o segundo time com mais chances de se classificar, segundo os cálculos, é de mais de 50% - o Ferroviário, sexto colocado com 18 pontos, tem 15,6%. Isso se deve ao Papão ter uma tabela mais acessível até o fim da primeira fase. Inclusive, um desses jogos é já na segunda-feira (16), contra o lanterna e já rebaixado Imperatriz.

O jogo Imperatriz x Paysandu começa às 20h, no Estádio Frei Epifânio, com transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.