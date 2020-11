Treinador do Imperatriz esclarece se equipe irá ou não para jogo contra o Paysandu

O Imperatriz conseguiu resolver as pendências e prorrogar os contratos dos jogadores e vai jogar contra o Paysandu, na próxima segunda-feira (16), às 20 horas, no Frei Epifânio, pela 15ª rodada da Série C. A informação foi confirmada pelo técnico do Cavalo de Aço, Charles Guerreiro.

Ele contou que o irmão, Wagner Mendonça, que é vice-presidente do Imperatriz, ficou à frente da negociação. O goleiro Jairo, o zagueiro Henrique Mattos, o lateral-esquerdo Lorran, o volante Adriano e o atacante Jerinha aceitaram e prorrogaram o contrato até 7 de dezembro.

“Meu irmão se colocou como vice. Eles estão pagando uma parte para os jogadores e prorrogando os contratos até dia 7 de dezembro. Só um atleta não aceitou, o Nonato. Ele quer receber dois meses e não será possível. Mas ainda estão conversando com ele. Mas o jogo vai ter sim. Vai ter elenco”, afirmou.

No final da tarde, os nomes foram publicados no BID e o do volante Nonato também estava na lista, aceitando a prorrogação do contrato.

Regulamento e saldo de gols

Enquanto a situação do Imperatriz era resolvida, surgiu uma dúvida entre os torcedores do Paysandu sobre o que seria melhor para o clube. De acordo com o regulamento da CBF, se o Cavalo de Aço não entrasse em campo na segunda-feira, o Papão será declarado vencedor pelo placar de 3 a 0 e vai somar mais três pontos. A pontuação é importante para o time paraense, que no momento está dentro do G4 da Série C, com 19 pontos, ajudando na luta pela classificação.

No entanto, o alviceleste poderia ter uma “perda” em saldo de gols, justamente o que está ajudando o clube a entrar no G4 neste momento. É certo que somaria mais três gols, só que poderia ter o saldo ainda maior se enfrentasse o Cavalo de Aço na 15ª rodada, se for analisado o restropecto dos últimos jogos do Cavalo de Aço. Aliás, no primeiro turno, o Paysandu soube explorar a fragilidade do Imperatriz e venceu por 6 a 1.

E o Cavalo de Aço voltou a perde de goleada nos últimos três jogos da Série C. Contra o Botafogo-PB, o placar foi de 7 a 0 para o Belo. Antes, o Cavalo de Aço foi derrotado pelo Santa Cruz por 6 a 1. E o Remo também venceu por 5 a 0.

Se entre a torcida bicolor ficou a dúvida, para os jogadores do Paysandu a ordem foi seguir com a preparação e focar no confronto. Foi o que contou o atacante e artilheiro do Papão, Nicolas.

“Não acabe a nós definir isso, é algo que foge da nossa alçada. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, estamos focado no jogo independentemente do que está acontecendo, estamos focados em fazer a partida e buscar os três pontos que é o mais importante nesse momento”, afirmou.

A partida entre Imperatriz e Paysandu será transmitida lance a lance em OLiberal.com.