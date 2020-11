Após vitória e volta ao G4, jogadores do Paysandu já pensam no próximo desafio da Série C

A vitória de 3 a 0 - mesmo sem convencer - contra o Imperatriz recolou o Paysandu no G4 da Série C do Brasileirão. Agora, o time tenta tira proveito do triunfo e da sequência sem derrotas para se impor no próximo confronto, no domingo (22), às 18h, contra o Ferroviário, no Mangueirão. Ao menos foi o que falaram alguns jogadores do Bicola no pós-jogo. Confira o que eles disseram:

"Importante mais uma vitória para os nossos objetivos na competição. Temos muito a melhorar ainda, mas estamos muito feliz pela vitória. Para a gente estar confirmando uma boa fase do Paysandu e muito feliz pelo meu gol, por estar sempre de alguma maneira contribuindo. A equipe está de parabéns, agora é dar sequência no trabalho, temos uma semana onde temos um jogo muito difícil na semana que vem", afirmou Nicolas, que voltou a balançar as redes após mais de um mês.

PH:

"[Estou] Muito feliz pela vitória do nosso time, ainda mais pela entrada no G4 novamente. A gente sabe que seria uma partida difícil pelo campo, apesar do Imperatriz estar na última colocação, a gente sabe que eles dariam o máximo para vencer. É parabenizar a equipe toda que sai com a vitória e agora é dar sequência ao que a gente vem fazendo."

Marlon:

"Feliz demais por estrear fazendo gol e melhor ainda com a vitória e volta ao G4. Foi muito difícil e não vamos deixar escapar a classificação, se Deus quiser."

