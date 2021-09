Após vitória contra Santa, técnico do Paysandu elogia Ruy: 'a presença dele nos deu equilíbrio'

A vitória do Paysandu diante do Santa Cruz-PE, na noite deste domingo 95), na Curuzu, foi importante para a sequência da equipe no grupo A da Série C. O Papão retornou ao G4 e teve como destaque o meia Ruy, bastante contestado pela torcida. O técnico Roberto Fonseca elogiou o jogador e afirmou que foi uma das melhores partidas já realizadas pelo Papão na Terceirona.

“Toda vitória é boa, é claro que hoje tivemos mais equilíbrio e a presença do Ruy deixou nossa equipe mais equilibrada, pois tivemos aquele meia pensante, que fez a transição. Os lances de perigo e do gol tiveram a participação do Ruy. Em termos de organização ofensiva foi uma grande partida”, falou.

Mudanças

Na equipe titular do Papão contra o Santa, peças como Sallinas, Ruy e Luan iniciaram a partida, nomes ultimamente vem frequentando o banco de reserva. Para o treinador alviceleste, a mudança de comportamento do time foi também pela postura do Santa Cruz.

“O Sallinas fez uma boa partida, segura, teve uma grande participação. O Ruy foi unanime como o grande jogador do jogo e o Luan foi dentro daquilo que esperávamos. Nós tivemos um jogo mais aberto, a partida fluiu melhor, já que o Santa Cruz-PE precisava ganhar, diferente dos outros adversários, que vieram fechados”, disse.

Projeções

O Paysandu retornou ao G4, porém, o equilíbrio da chave e a sequência de jogos fora de casa, fez Roberto Fonseca pensar em quatro pontos em três jogos para garantir a classificação

“Quanto mais vitórias melhor. Estamos com 24 pontos faltando três rodadas, acredito que com mais quatro pontos possamos buscar e consolidarmos a classificação”, comentou.

Novos contratados

Willian Fazendinha, já está fechado com o Papão e estava jogando pelo Castanhal. Lateral-esquerdo Alan Cardosoo, meia José Aldo que foram anunciados, além do atacante Tcharlles, que já está treinando com o elenco. São peças importantes, que podem ajudar o Paysandu, mas o técnico alviceleste pede cautela nesse momento e não garante as presenças dos jogadores contra o Ferroviário-CE na próxima rodada.

“Toda contratação passa pelo departamento físico, não adianta colocarmos o jogador sem condições, para ele sofrer uma lesão. Fizemos isso com Rildo, Grampola e vamos tentando dar condições físicas e depois colocarmos no ritmo dos outros atletas”, disse.

Em casa

O fator casa mudou no Paysandu após a chegada do técnico Roberto Fonseca. Em quatro partidas comandando o Papão em Belém, foram três triunfos e empate. Os números foram exaltados pelo treinador.

“Temos um aproveitamento muito bom, que não tínhamos. Temos a nossa casa, uma camisa pesada, conseguimos 10 dos 12 disputados aqui dentro e é o local que temos que nos impor. Isso é fundamental para esse ‘sprint’ para buscarmos a classificação”