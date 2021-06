Após torcida questionar, presidente do Paysandu explica situação dos funcionários do clube

Assim como faz desde o início do mandato, no começo deste ano, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, recorreu ao Twitter para explicar alguns movimentos do clube. Desta vez, após torcedores questionarem o valor da folha de funcionários do clube, Ettinger apresentou dados que mostram a redução da quantidade colaboradores:

"Ao longo da última semana, através de dados do próprio portal da transparência, alguns torcedores estavam questionando o valor da folha de funcionários do clube. A figura acima mostra claramente a redução que essa folha sofreu ao longo dos últimos anos. Atualmente, com 68 funcionários", comentou o dirigente.

De fato, de acordo com os números informados por Maurício Ettinger, pelo menos desde 2016, o número de funcionários vem caindo a pique. Em 2016, eram 150 no total, hoje, em meio à pandemia, são apenas 79. Ainda segundo Ettinger, ainda esta semana, o nome e cargo de todos os funcionários serão divulgados.

"A diferença é que o clube nunca divulgou suas informações de forma tão transparente como hoje. Não temos nada a esconder, e sempre que alguma dúvida persistir, estaremos aqui para esclarecer", concluiu o presidente bicolor.