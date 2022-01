Após se recuperar da covid-19, atacante do Paysandu é apresentado

O Paysandu enfim apresentou o atacante Robinho, que chega do Confiança-SE, onde jogou a Série B de 2021. Pelo clube sergipano, o atacante disputou 28 jogos e marcou apenas um gol. Robinho, que também teve passagens pelo futebol dos EUA, foi um dos atletas que contraiu a covid-19, e só agora pôde se juntar ao grupo. O jogador comentou sobre as diferenças do ex-clube para o Papão:

"A estrutura do Confiança é um pouco abaixo do Paysandu, que está crescendo. Tem um nível maior de competitividade, tem muita história. É um pouco acima do Confiança, não menosprezando, fui muito bem recebido lá pelas pessoas que lá trabalham, mas o Paysandu está um pouquinho acima", explicou.

Diferenças do futebol dos EUA para o Brasil:

"O nível é totalmente diferente. O Brasil tem um pouco mais qualidade, pensa mais o jogo. Nos EUA não, é muita correria, você tem que estar muito bem preparado fisicamente para poder aguentar o jogo inteiro. Eles têm essa visão de muito trabalho de força e físico. O que eu aprendi lá foi sobre isso, de estar bem fisicamente, ter uma bola alimentação, recuperação, estar bem consigo mesmo".

Retorno aos trabalhos após se recuperar da covid-19:

"A gente fica um pouco atrás, porque passamos alguns dias com esse vírus, mas graças a Deus não tivemos sintomas fortes. Estamos bem tranquilos, recuperando e trabalhando da maneira que a gente pôde em casa, com a orientação do clube. Agora estamos trabalhando forte para que possamos estar no nível dos que já estava aqui".