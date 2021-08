Após saída de atacantes, zagueiro assume a artilharia no Paysandu; veja a lista

Após a saída do atacante Nicolas para ir jogar no Goiás, um zagueiro passou a ser o artilheiro do Paysandu na temporada. Trata-se de Denilson, que tem quatro gols na temporada, sendo dois no Parazão, um na Copa do Brasil e um na Série C. Ao lado de Perema, ele compõe a defesa bicolor e também tem a missão de buscar o gol para o Papão, quando for solicitado.

O último gol de Denilson foi marcado na partida contra o Floresta-CE. Na ocasião, o Paysandu venceu por 2 a 0. O outro gol foi de Diego Matos.

Veja a lista dos artilheiros do Paysandu na temporada:

Nicolas – 6 gols (não está mais no clube)

Gabriel Barbosa – 5 gols (não está mais no clube)

Denilson – 4 gols

Igor Goularte – 2 gols (não está mais no clube)

Ratinho -2 gols

Marlon – 2 gols

Diego Matos – 2 gols

Jhonnatan – 1 gol

Perema – 1 gol

Bruno Paulista - 1 gol

Danrlei - 1 gol

Rildo – 1 gol

Flávio - 1 gol

Elyeser – 1 gol (não está mais no clube)

Ari Moura – 1 gol (não está mais no clube)

Israel – 1 gol (não está mais no clube)

Paysandu x Jacuipense

A expectativa é para saber quem vai marcar pelo Paysandu no jogo contra o Jacuipense-BA, marcado para o próximo sábado (14), às 19 horas, na Curuzu. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.