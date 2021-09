Após pedir para sair do Paysandu, rescisão de lateral é protocolada na CBF

O lateral-esquerdo Jefferson, de 33 anos, contratado pelo Paysandu, mas que não jogou nenhuma partida pelo Papão, teve sua rescisão de contrato protocolada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está livre no mercado para assinar com qualquer outro clube.

Jefferson foi anunciado pelo Paysandu no dia 21 de julho, mas durante os treinamentos acabou tendo uma contusão no joelho, tratou e teve seu contrato prorrogado até dezembro deste ano, porém, na última quarta-feira (8), solicitou à diretoria bicolor o seu desligamento do clube, que ocorreu em comum acordo.

Na carreira o lateral-esquerdo teve passagens pelo Palmeiras-SP, Fluminense-RJ, Náutico-PE, além de Estoril, Sporting e Braga, de Portugal. Jogou também pelo Lugano, da Suíça e seu último clube foi o clube português Casa Pia.