Após Paysandu não renovar contrato, zagueiro artilheiro vai jogar no futebol goiano

O zagueiro ex-Paysandu Wesley Matos, de 34 anos, acertou com a Aparecidense-GO, para a disputas da temporada 2021. O experiente defensor foi um dos jogadores que o Papão escolheu não renovar o contrato para este ano.

Wesley Matos chegou ao Paysandu no início de 2020 e atuou 20 partidas com a camisa bicolor. O jogador, natural de Itamaratí de Minas (MG), ficou conhecido pela força no jogo aéreo ofensivo. Inclusive, Wesley balançou as redes seis vezes.