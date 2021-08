Após marcar primeiro gol pelo Paysandu, meia afirma: ‘Foi trabalho e merecimento’

Além de retornar para o G-4 do grupo A da Série C, com 19 pontos, a vitória de 2 a 0 do Paysandu em cima do Jacuipense ainda foi especial para um jogador bicolor. O meia Ruy enfim marcou um gol com a camisa do Paysandu. Ele, que muitas vezes foi questionado pela torcida, entrou em campo em uma função improvisada.

O lateral-esquerdo Diego Matos se machucou durante a partida realizada na Curuzu na noite de sábado. Sem ter outro para a posição, o técnico Roberto Fonseca improvisou o Ruy. O meia correspondeu, marcando, aos 50 minutos do segundo tempo, o gol de pênalti.

“Esse gol significa o meu trabalho. Todo mundo sabe que não passo por um momento bom no clube, profissionalmente. Mas eu nunca deixei de trabalhar, lutar, me entregar. Esse foi o gol do trabalho e merecimento. Quero desejar o gol a minha família, meus companheiros, que sempre me incentivaram. Eu estou feliz pelo gol. Mas o fundamental foi a vitória. Precisávamos para voltar ao G-4. Agora é descansar e fazer uma boa semana para ir lá em Volta Redonda, fazer um bom jogo e permanecer no G-4”, disse o jogador, revelando que a escolha do técnico Roberto Fonseca não foi do nada.

“Não é uma função que estou acostumado, que é difícil e qualquer falha o time pode levar gol. Mas, durante a semana, o professor trabalhou comigo ali e me improvisou. Eu procurei fazer sempre o meu melhor, seja ela qual for. Eu acho que consegui representar bem o Diego, que é um excelente lateral, e conseguimos sair com a vitória”, afirmou Ruy.

A partir desta segunda-feira (16), o Paysandu pensa no próximo compromisso da Série C, desta vez fora de casa. No domingo (22), o Papão enfrenta o Volta Redonda-RJ, no Estádio Raulino de Oliveira, às 18h, pela 13ª rodada, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.