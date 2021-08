Paysandu: Roberto Fonseca elogia Ruy e encara jogo contra o Voltaço como 'decisão'

O técnico Roberto Fonseca gostou da postura do Paysandu diante do Jacuipense-BA, na Curuzu, projetou pontos para a classificação e elogiou o meia Ruy, autor de um dos gols do Papão.

“Jogamos bem até o final, fisicamente a equipe se mostrou competitiva, as peças que entraram também tiveram bem e nós conseguimos ter o jogo controlado, o adversário foi mais marcação e o Paysandu propôs o jogo a partida inteira. Queremos sempre melhorar, temos que melhorar se quisermos algo na competição e foi uma partida amplamente dominada pela nossa equipe”, comentou.

O comandante bicolor estipulou nove pontos em seis partidas restantes para garantir a classificação, mas afirma que é preciso tirar pontos de concorrentes e encara o próximo jogo contra o Volta Redonda como uma final.

“Nós temos 28 pontos achamos que classifica, se ganharmos as três partidas dentro de casa estaremos classificados, mas precisamos manter a imposição dentro da Curuzu, obviamente vamos buscar tirar pontos de concorrentes diretos, como Volta Redonda e o Ferroviário-CE. É um confronto de seis pontos [contra o Volta Redonda], podemos nos consolidarmos entre os dois primeiros, e ela será uma partida de muita concentração redobrada para buscar essa classificação. Se fizermos nove pontos em seis jogos alcançaremos o primeiro objetivo que é passar de fase”, disse

O meia Ruy entrou no primeiro tempo no posto de Diego Matos, que estava machucado. Fez uma função diferente, na lateral-esquerda e foi coroado com um gol. O treinador bicolor acredita na recuperação do atleta e afirma que a diretoria está no mercado atrás de reforços.

“O Ruy possui uma característica única na nossa equipe, canhoto, meia de armação. É um jogador importante conseguirmos recuperá-lo, estamos no mercado para que tragam peças de opções, mas o que temos seria fundamental recuperá-lo, o grupo gosta muito dele, é um atleta extremamente profissional e exemplar”, falou.