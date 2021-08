VÍDEO: Paysandu vence o Jacuipense na Curuzu e retorna ao G-4 da Série C do Brasileiro

O Paysandu conquistou a sua segunda vitória na Curuzu nesta Série C. O Papão venceu neste sábado (14), na Curuzu, o Jacuipense-BA, por 2 a 0, gols do atacante Rildo e do meia Ruy e entrou no G-4 da Terceirona do Brasil.

Em um jogo sem muitas emoções, o Paysandu fez o dever de casa e bateu o clube baiano, que é vice-lanterna do grupo A e é sério candidato ao rebaixamento para a Série D.

A equipe do técnico Roberto Fonseca entrou em campo com uma estreia, o lateral-direito Leandro Silva fez seu primeiro jogo com a camisa bicolor no lugar de Marcelo, que estava suspenso, mas não faltou vontade ao atleta, que conseguiu desempenhar um bom futebol. Sem criatividade no meio, o clube bicolor explorou bastante os cruzamentos na área e levou perigo em algumas situações.

Preocupação

Na metade do primeiro tempo o lateral-esquerdo Diego matos saiu machucado e Ruy entrou e teve que desempenhar essa função. Os passes errados da equipe paraense irritaram demais o técnico Roberto Fonseca, que pecava nas construções das jogadas.

Rildo artilheiro

Mas mesmo com dificuldades nos passes, muito por conta também do gramado bastante encharcado, o Papão chegou ao gol. Após cobrança de lateral na área, a bola foi desviada e Rildo pegou a sobra e chutou, a bola passou dos defensores e morreu no canto esquerdo do goleiro Jean, aos 37 minutos.

Rildo fez seu segundo gol pelo Paysandu (Cristino Martins / O Liberal)

O Jacuipense foi algumas vezes ao ataque e tentava as jogadas aéreas também, em uma delas o atacante Bambam quase empatou, após pegar a sobra dentro da área em uma cobrança de falta em forma de cruzamento.

No segundo tempo o clube baiano voltou um pouco melhor, principalmente com as mudanças realizadas pelo técnico Luizinho Lopes. A equipe botou a bola no chão e quase chegou ao empate com Thiaguinho. Outras situações em que o Leão levou perigo foram nas cobranças de falta, com Charlles, ex-Remo, mas o goleiro Victor Souza fez boa defesa.

Gol da redenção

O Paysandu tentava a velocidade de Rildo e Marlon, mas a equipe bicolor esbarrava no último passe. Já nos acréscimos a bola foi cruzada na área do Jacuipense e bateu na mão do defensor, pênalti marcado para o Papão. O meia Ruy chamou a responsabilidade e cobrou no meio do gol, fechando placar em 2 a 0.

Agenda

O próximo jogo do Paysandu é contra o Volta Redonda-RJ, no domingo (22), às 18h, no Rio de janeiro, pela 13ª rodada da Série C.

Ficha técnica

Local: Curuzu – Belém (PA)

Data: 14.08.2021

Horário: 19h

Árbitro: Diego da Silva (SE)

Auxiliares: Wendel Augusto de jesus Melo (SE) e Daniel Vidal Pimentel (SE)

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araújo (PA)

Gols: Rildo 37’/1T e Ruy 50’/2T

Cartões amarelo: Paulo Roberto (PAY) e Railon (JAC)

Paysandu: Victor Souza; Leandro Silva, Perema, Denilson e Diego Matos (Ruy); Paulo Roberto (Victor Sallinas), Marino e Ratinho (Jhonnatan); Marlon, Rildo (Luan Santos) e Rafael Grampola (Danrlei). Técnico: Roberto Fonseca.

Jacuipense: Jean; Gedeilson, Thiago Alves, Railon, Vicente; Charles, Dionísio, Peixoto (Jeneudo), Jeremias (Bruninho), Thiaguinho e Bambam (G.Tinga). Técnico: Luizinho Lopes.