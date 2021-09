Após goleada, torcedores do Paysandu questionam técnico e pedem a saída de Roberto Fonseca

A goleada sofrida pelo Paysandu por 5 a 1 para o Ferroviário-CE rendeu nas redes sociais. Vários torcedores “elegeram” o técnico Roberto Fonseca como o principal culpado pelo revés alviceleste.

Na publicação feita no perfil do Paysandu, muitos torcedores citaram o técnico Roberto Fonseca, alguns deles pedindo a demissão do comandante alviceleste, que vai permanecer na equipe. À frente do Papão, Fonseca possui sete jogos, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.

“Já demitiram o pseudo técnico? O presidente já renunciou ao cargo? Ainda não? Então continuem nessa lama desgraçada que vocês colocaram o clube”

“Põe a culpa todinha na conta do técnico. Toda!”

“Pior técnico do Paysandu. Quem enganou esse homem? Quem disse que ele é treinador? Se continuar com esse técnico o Papão não sobe”

“Isso é derrota para demitir treinador. Responsável direto por esse resultado. Escala igual ou pior que o Eutrópio. Já falei várias vezes, temos um entregado de camisas, que não entende nada de futebol”

“Obrigado diretoria que trouxe um treinador ruim e montou um time ruim e sem sangue”

O próximo compromisso do Paysandu na Série C é contra o Altos-PI, fora de casa, no sábado (18), às 17h, pela 17ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.