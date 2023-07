Após gol no Re-Pa, Mário Sérgio é o nono maior artilheiro do Brasil em 2023

Com o gol marcado contra o Remo, no Re-Pa, o atacante Mário Sérgio garantiu a vitória do Paysandu, pela Série C do Brasileirão. Além disso, o jogador está em nono na lista dos maiores artilheiros do futebol brasileiro em 2023. Super Mário tem 19 gols marcados em 34 jogos até aqui.

Números destrinchados

Na temporada, contando todas as competições (Série C, Copa do Brasil, Campeonato Paraense e Copa Verde), o Paysandu marcou até aqui 43 gols. Ou seja, Mário Sérgio é responsável por 44% dos gols do Bicola no ano.

Especificamente na Terceirona 2023, Mário Sérgio marcou seis vezes e está em quarto na tabela de artilheiros. Na Série C, o Paysandu balançou as redes 12 vezes. Portanto, o Super Mário fez 50% dos gols do Papão nesta edição do Brasilero.

Mudança

A curiosidade é que nos últimos jogos, com Marquinhos Santos e Hélio dos Anjos como técnicos, Mário Sérgio deixou de ser o centroavante em várias alturas para jogar nas pontas. Com a mudança de posicionamento de Mário Sérgio, o meia Fernando Gabriel e o atacante Nicolas Careca foram usados nestes momentos na função de camisa nove.

Esta não é a primeira vez que Mário Sérgio figura na lista de principais artilheiros do Brasil. O Paysandu contratou o atacante em dezembro de 2022, quando havia acabado de terminar a temporada como o oitavo melhor marcador do país, com 24 gols.

Veja a lista de artilheiros do Brasil em 2023

1°) Germán Cano (Fluminense) - 27 gols

2°) Pedro (Flamengo) - 26 gols

3°) Vitor Roque (Athletico-PR) - 22 gols

4°) Vinicius Popó (Capivariano-SP e Operário-PR) - 21 gols

5°) Vágner Love (Sport) - 21 gols

6°) Tiquinho Soares (Botafogo) - 21 gols

7°) Hulk (Atlético-MG) - 21 gols

8°) Róger Guedes (Corinthians) - 20 gols

9°) Mário Sérgio (Paysandu) - 19 gols

10°) Luciano Juba (Sport) - 19 gols