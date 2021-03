Após ganhar meio milhão do Paysandu, atacante responde torcedor: 'Não bati na porta pedindo nada'

As redes sociais aproximam clubes da torcida e o mesmo ocorre com jogadores. O atacante Bruno Veiga, ex-Paysandu, foi questionado por um torcedor em seu perfil no Instagram sobre ele ter colocado o Papão na justiça.

Na publicação feita no início do ano, em referência ao aniversário do Paysandu, o atleta comentou a situação na justiça, onde o clube alviceleste foi condenado a pagar R$510 mil. O Papão recorreu da decisão.

“Entendo você como torcedor, mas vamos entender que você trabalha em uma empresa e de repente ela não quer contar com seus serviços, mas por escolha dela, sendo que vocês firmaram um contrato e ela não quer pagar o que é seu por direito. Você vai agradecer e ir embora ou vai em busca do que é seu por direito? Em entendo que o futebol é uma paixão, mas ele também é a minha profissão e o sustento da minha família”, explicou.

O torcedor questionou os motivos do jogador ter um contrato longo com o clube e Veiga respondeu: “Aí você pergunta para o Paysandu, amigão. Eu não bati na porta deles pedindo nada, muito pelo contrário, eles que sempre vieram e me ofereceram e se vieram, foi porque fiz por merecer”, finalizou.

Veiga ficou três temporadas no Paysandu, disputou 48 partidas e marcou 17 gols. Com a camisa bicolor conquistou dois Parazões e uma Copa Verde, além do acesso para a Série B em 2014, ano do centenário alviceleste.